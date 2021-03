Bimbo resta chiuso in auto: situazione risolta grazie al 115

È rimasto chiuso in una Skoda dopo che il veicolo si è chiuso automaticamente con le chiavi rimaste sul posto del conducente, poi il lieto fine. Tanta paura ma nessuna conseguenza per il fatto accaduto giovedì sera – alle 21.30 circa – a Bagnara di Nocera Umbra che ha visto coinvolto un bimbo di 17 mesi: il piccolo è rimasto seduto sul seggiolino posteriore – nel contempo distratto dalla madre in attesa dell’arrivo del 115 – e la situazione si è sbloccata grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Gaifana.

