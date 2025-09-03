di Sergio Bruschini

consigliere comunale Forza Italia Narni

Il recente incendio presso l’impianto biodigestore di Nera Montoro, domato con prontezza dai vigili del fuoco, ha riportato sotto i riflettori una questione che da anni affligge i residenti della zona: la presenza costante di odori molesti provenienti dall’impianto, che compromettono la qualità della vita e la salubrità dell’ambiente.

Pur apprezzando le rassicurazioni dell’amministrazione comunale circa i controlli ambientali successivi all’evento, non possiamo ignorare che il problema odorigeno è ben precedente all’incendio e che, nonostante le promesse fatte in numerosi incontri pubblici, nulla è stato risolto. È doveroso ricordare che la scelta di localizzare l’impianto in un’area già fortemente compromessa dal punto di vista ambientale fu presa dalle giunte di sinistra nei primi anni 2000, con una solenne inaugurazione che celebrava il biodigestore come simbolo della svolta ‘green’ del Comune. La realtà, però, è ben diversa: da anni i cittadini convivono con miasmi insopportabili, senza che siano stati adottati interventi efficaci.

Come consigliere comunale di Forza Italia, chiedo all’amministrazione, quali azioni concrete intende adottare per eliminare definitivamente il problema dei cattivi odori? Quali sono i tempi previsti per l’attuazione di tali misure? Esistono stanziamenti a bilancio per affrontare questa emergenza ambientale? La cittadinanza ha diritto a risposte chiare e a interventi tangibili. Basta con le promesse non mantenute: è tempo che la ‘green’ amministrazione dimostri con i fatti la propria volontà di tutelare il territorio e la salute dei residenti.