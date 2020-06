Biscotti fatti in casa per aiutare Carolina

Sta diventando virale l’appello dei giovani studenti che vivono a Perugia per aiutare Carolina, la loro amica bloccata a Palermo dopo essere stata quasi uccisa dall’uomo che doveva sposare.

FERITE QUASI MORTALI – L’APPELLO IN VIDEO

Biscotti per una giusta causa

Dopo il nostro articolo anche altri giornali umbri si sono interessati alla vicenda, che ha finalmente rotto il muro dei social per entrare nella vita vera. E si moltiplicano le iniziative per raccogliere fondi. L’ultima è molto semplice ma di sicuro impatto: vengono distribuiti dei biscotti fatti in casa insieme all’articolo di umbriaon.it che raccoglie l’appello dei giovani. Le offerte finiranno tutte nel conto PayPal aperto da Martina per aiutare l’amica.