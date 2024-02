Blocca una dipendente del canile e aggredisce gli agenti di polizia: 44enne arrestato

Ha tenuto un atteggiamento molesto nei confronti di una dipendente di un canile e, non pago, ha aggredito i poliziotti arrivati in soccorso della donna. Per queste ragioni un 44enne italiano è stato arrestato dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi.

Caos

Il 44enne si era sdraiato sul cofano dell’auto della dipendente per impederle di uscire e ripartire. «Gli agenti – sottolinea la questura – hanno avvicinato l’uomo che, fin da subito, ha tenuto un atteggiamento minaccioso e poco collaborativo, rifiutando di allontanarsi. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato con la propria condotta oppositiva, insultando gli operatori e aggredendo uno di questi, procurandogli delle lesioni». Dopo una breve colluttazione l’uomo è stato fermato e contenuto. Per lui sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato poi convalidato dal Gip.