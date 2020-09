Bomba d’acqua su Perugia: allagamenti e alberi caduti

Allagamenti a Perugia, in Borgo XX Giugno, detriti caduti dalla galleria Volumnia, sempre nel capoluogo, poi sottopassi impraticabili nell’assisano, piante cadute in varie parti del territorio provinciale (il caso più pericoloso a San Secondo, nel tifernate). Tanti interventi dei vigili del fuoco nella notte fra giovedì e venerdì per il fortissimo temporale che si è abbattuto sul territorio perugino, per fortuna di breve durata. Una vera e propria bomba d’acqua che ha fatto saltare i tombini in varie strade, come documenta questa foto che arriva dal quartiere San Sisto di Perugia. L’area è stata recintata. I residenti denunciano: «Succede ogni anno».

Condividi questo articolo su