Il museo Claudio Faina di Orvieto festeggia un risultato storico: al 31 agosto 2025 il numero dei visitatori ha superato di 7.199 unità il totale registrato nell’intero 2024. Si tratta di una crescita di circa il 30% in più rispetto allo scorso anno, quando il museo si era già confermato come il più visitato dell’Umbria tra quelli archeologici.

A darne notizia è l’avvocato Andrea Solini Colalè, presidente della Fondazione per il museo Claudio Faina:

«Questo traguardo rappresenta la conferma di un trend di crescita costante e la testimonianza della vitalità del nostro museo. Gli obiettivi economici previsti per il 2025 nella parte istituzionale del bilancio sono stati già raggiunti, con la prospettiva di superarli ampiamente nei quattro mesi che restano dell’anno».

«Un successo reso possibile da un lavoro intenso e condiviso degli amministratori. Tra i fattori determinanti: gli accordi con l’Opera del duomo di Orvieto, che hanno portato negli spazi museali la mostra ‘Grandi maestri da Simone Martini a Luca Signorelli’; la collaborazione con Casa Civita, avviata il 1° agosto, con l’obiettivo di rafforzare i flussi turistici tra Orvieto e Civita di Bagnoregio. Fondamentale anche il contributo del personale del museo, che con professionalità ed entusiasmo ha garantito accoglienza e qualità dei servizi, nonostante il forte incremento dei visitatori».

Parallelamente, non si è fermata l’attività scientifica: il 12 e 13 dicembre 2025 è in programma la 30esima edizione dei convegni internazionali di studi sulla storia e l’archeologia dell’Etruria, dedicata al tema ‘Scavi d’Etruria: santuari e luoghi sacri’. Il programma dettagliato è già disponibile sul sito ufficiale www.museofaina.it.