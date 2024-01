‘Borghi da salvare’ nel Ternano: un libro per parlarne

Alviano, Casteldelmonte, Civitella del Lago, Collescipoli, Configni, Dunarobba, Foce, Macerino, Melezzole, Montoro, Portaria, Rocca Ripesena, Sanbucetole, Santa Restituta, Scoppieto, Stifone sul Nera, Tenaglie e Toscolano. Sono i diciannove borghi nella Provincia a rischio estinzione e spopolamento che, l’associazione romana ‘Photosophia’, ha deciso di raccontare in un libro/raccolta fotografica a cura di Silvio Mencarelli. Si chiama ‘Borghi da salvare’ e la presentazione è prevista per domenica 28 gennaio a palazzo Cesi di Acquasparta: «La fotografia è arte, emozione, comunicazione, ordine, caos e complessità. La razionalità – spiega sul tema la professoressa Samuela Dolci – lascia spazio all’immaginazione e alla sinestesia, in un gioco di luci e colori, suoni e vibrazioni uniche. L’esplorazione e la ricerca del particolare, rappresentano l’occasione per massimizzare il proprio benessere. Siamo umanamente predisposti ad organizzare il bello. I sensi raccolgono le informazioni. L’intelletto le rielabora. Il risultato si chiama sensazione di piacere. Il mondo si presenta sotto molteplici forme, alcune ritenute ideali e perciò scelte dal fotografo artista, che le vuole rendere immortali ed eterne. L’obiettivo della macchina fotografica è rivolto verso incantevoli borghi incastonati tra le montagne della verde Umbria, con l’intento di abbracciare i fenomeni nella loro totalità. La ragione, resa libera, abbandona le catene ed insieme al sentimento sa godere dell’Infinito. La fotografia è filosofia, nel tentativo di riscoprire la bellezza di piccole realtà». L’ingresso è libero.

