Botte alla madre 69enne per la droga: ‘cacciato’ di casa dal giudice

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero la madre: queste le misure applicate dal gip di Perugia, eseguite dai carabinieri del comando stazione di Umbertide, nei confronti di un 37enne umbertidese, già noto alle forze dell’ordine e indagato per maltrattamenti verso i familiari ed estorsione.

Aggressioni continue

All’origine del provvedimenti ci sono le diverse richieste di intervento fatte dalla madre 69enne – con cui l’uomo convive – alle forze dell’ordine, a seguito di numerosi episodi di violenza domestica. Una situazione legata alla dipendenza del 37enne dalla droga e alle continue richieste di denaro. Vessazioni, minacce, aggressioni fisiche e verbali, con la donna costretta anche a ricorrere alle cure dei sanitari in seguito alle lesioni riportate.

Le misure

Mesi di paura, segnati dalla certezza che il figlio avrebbe messo in atto ulteriori violenze pur di ottenere i soldi per comprare gli stupefacenti. Da qui i provvedimenti che, oltre all’allontanamento dalla casa familiare, impongono una distanza minima di 500 metri dalla persona offesa – la madre – e dai luoghi frequentati da quest’ultima. Oltre al divieto di comunicare in qualsiasi modo con lei.