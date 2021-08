Botte e danni all’ex compagna 40enne: carcere per un 30enne

Dagli arresti domiciliari al carcere: troppo violente e ripetute le condotte messe in atto da in 30enne di origini albanese verso l’ex compagna, per passare sotto traccia. La misura è stata disposta dal tribunale di Perugia ed eseguita dagli agenti della squadra Volante che hanno accertato con la donna – 40enne italiana – nel corso del tempo, durante e anche dopo la relazione, era stata costretta a subire comportamenti violenti, verbali e fisici, ed anche danneggiamenti ad oggetti di sua proprietà. Per di più all’atto di un controllo il 30enne è stato trovato fuori dall’abitazione dove era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ora è nella casa circondariale di Perugia Capanne.

Condividi questo articolo su