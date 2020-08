Rende un inferno la vita della compagna: 45enne denunciato

Una vita d’inferno con botte e minacce continue. A ‘liberare’ una 53enne italiana dall’incubo del compagno è stata la polizia di Stato di Perugia: a finire nei guai un 45enne di nazionalità algerina. Per lui avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale in quanto non regolare.

La ‘liberazione’

La Volante nei giorni scorsi è intervenuta nell’abitazione della donna che, in precedenza, aveva avvisato il 113 per la violenza del compagno. Era rimasta chiusa in casa dopo che l’uomo le ha tolto le chiavi del portone di ingresso, quindi la fuga. Gli agenti hanno proceduto con gli approfondimenti del caso e le ricerche sono andate avanti per tutta la nottata: è stato rintracciato all’interno di un appartamento e deferito per maltrattamenti in famiglia. A stretto giro sarà rimpatriato in seguito all’accompagnamento al centro di Macomer in Sardegna.