Botte e non solo: bazar chiuso per 15 giorni dal questore

La polizia di Stato di Perugia, con decreto del questore, ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio di vicinato, per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una serie di disordini avvenuti nei mesi scorsi che avevano visto coinvolti alcuni avventori. «Circostanze – spiega la questura – che avevano generato grande preoccupazione tra i cittadini, provocando un profondo senso di paura nei residenti della zona e limitando persino la libertà di uscire dalle proprie abitazioni in sicurezza». In diverse occasioni gli agenti della Volante perugina «erano intervenuti a seguito di segnalazioni di liti e dello spaccio di stupefacenti all’interno e nelle immediate adiacenze del locale.

Le botte del 20 luglio

L’ultimo episodio – prosegue la nota – si è verificato la sera del 20 luglio quando, a seguito di chiamata al numero unico di emergenza, la pattuglia è intervenuta per una violenta lite tra cittadini stranieri. All’arrivo degli operatori, però, i due uomini si erano già dati alla fuga. Dalle informazioni acquisite, gli agenti hanno appreso che il litigio era scaturito all’interno dell’esercizio di vicinato, proseguendo poi all’esterno con lanci di barattoli e bottiglie. Le attività investigative condotte dalla polizia di Stato hanno permesso di appurare che l’esercizio (già chiuso per 30 giorni il 3 settembre del 2021, ndR) è luogo di abituale ritrovo da parte di persone pregiudicate e irregolari sul territorio nazionale».