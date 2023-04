Botte fra tifosi del Perugia ad Ascoli: quattro denunce e Daspo per 19 anni

Botte tra ultras della stessa squadra durante la trasferta. È quello che è accaduto in occasione di Ascoli-Perugia dello scorso 11 febbraio: ci sono quattro denunciati tra i supporter del Grifo, tutti identificati a seguito delle indagini della Digos di Ascoli Piceno.

Nei guai

I problemi tra tifosi – ricostruisce la questura della città marchigiana – si sono registrati nelle fasi di deflusso all’interno dell’area assegnata alla tifoseria del Perugia. Due frange di ultras sono entrate in contatto e, per motivi che la polizia di Stato collega alla diversa ideologia politica, è nata una rissa: è stata sedata grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine. La Digos di Ascoli, in collaborazione con quella di Perugia, è riuscita a chiudere il cerchio: in quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e, per loro, c’è anche il daspo per un totale di 19 anni.