Bovino di 9 quintali nel dirupo: salvato dopo ore di lavoro

Un’operazione di recuero complessa, quella messa in atto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia a Piegaro, in zona Cibottola. Dalla serata di mercoledì, infatti, gli uomini del 115 stanno cercando di mettere in salvo un bovino di circa 9 quintali, finoto in un dirupo. «Nonostante tutti i tentativi messi in atto – riferisce il Corpo -, nella notte fra mercoledì e giovedì le operazioni sono state sospese e quindi riprese alle prime luci dell’alba. Se il recupero via terra sarà troppo difficoltoso e rischioso per l’animale, verrà impiegato un elicottero».

Aggiornamento ore 11

L’animale è stato recuperato grazie all’ausilio di un grosso escavatore che è riuscito a raggiungerlo dopo aver creato una strada. Il bovino è stato imbracato e riportato nel campo, stanco ma vivo. Sul posto era presente anche un veterinario che ha monitorato l’animale e fornito indicazioni per un recupero in sicurezza.