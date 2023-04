Brucia il capannone dell’Iper Maury’s di Bastiola: si indaga

Violento incendio nella notte fra mercoledì e giovedì – poco prima delle una – a Bastiola, frazione di Bastia Umbra (Perugia). In fiamme c’è finito il capannone commerciale dell’Iper Maury’s e sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando di Perugia e dei distaccamenti di Assisi e Foligno con cinque mezzi. In campo, per il 115, anche mezzi Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) e altri tre provenienti dall’aeroporto San Francesco. Gli accertamenti sull’accaduto, ambientali e investigativi, vedono impegnati anche Arpa Umbria e la polizia di Stato.

Articolo in aggiornamento