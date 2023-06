Vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – diverse le squadra provenienti da Gaifana e Gubbio – impegnati dalle ore 6.30 circa di lunedì mattina per domare l’incendio che ha colpito il noto Cucco’s Pub in località Vaccara a Gualdo Tadino. Alla metà della mattinata di lunedì l’intervento era ancora in corso. Sul posto anche le forze dell’ordine.

