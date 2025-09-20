Principio di incendio per un autobus Gt privato, in transito sabato mattina lungo il raccordo Terni-Orte. Il mezzo, diretto ad Assisi, si è fermato all’altezza di Sabbione in direzione Terni. Non risultano danni strutturali al veicolo e per le necessarie operazioni, con i cinquanta passeggeri subito scesi dal veicolo e ai quali è stata immediatamente garantita la sicurezza, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Terni, coordinati dalla dirigente Adalgisa Quaranta, i vigili del fuoco del comando provinciale e gli addetti Anas. Passeggeri e relativi bagagli sono poi saliti su un autobus sostitutivo che gli ha consentito di riprendere il viaggio verso la città Serafica.