Caccia tragica: muore a 45 anni l’agente Daniele Tardocchi

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento ore 14.00

La vittima è il 45enne Daniele Tardocchi, padre di famiglia e agente della polizia di Stato in forza all’anticrimine del commissariato di Spoleto e con esperienze professionali anche fuori regione. Profondo il dolore suscitato dalla notizia della sua scomparsa. Spetterà alla procura decidere se disporre – come appare plausibile – l’autopsia. La prima ipotesi è quella accidentale. L’agente 45enne era un cacciatore esperto e, per ragioni professionali, abituato a maneggiare armi.

Aggiornamento 13.40

Il cacciatore morto nella tragica battuta di sabato mattina, aveva 45 anni ed era originario di Spoleto, dove risiedeva. La notizia della sua improvvisa e tragica scomparsa, ha destato profondo dolore fra i tanti che lo conoscevano e stimavano.

Aggiornamento 12.14

Il cacciatore, poco più che 40enne e residente in zona, è purtroppo deceduto. Il colpo da arma da fuoco lo ha raggiunto al volto, con conseguenze fatali. Inutili i soccorsi. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe partito dall’arma del cacciatore deceduto, che potrebbe essere inciampato durante il tragitto nel bosco. Elementi tutti al vaglio dell’Arma dei carabinieri.

Grave incidente di caccia nello Spoletino, nella mattinata di sabato. Il fatto è accaduto in una zona particolarmente impervia, fra Spoleto ed Acquasparta, denominata ‘Balduini’. A riportare la notizia in prima battuta è stato il sito web Tuttoggi.info. Una persona poco più che 40enne è stata colpita da un colpo di arma da fuoco con conseguenze gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, personale del Soccorso alpino dell’Umbria, La Protezione civile. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Spoleto con il coordinamento della locale procura. Secondo quanto appreso l’uomo, residente nella zona di Baiano (Spoleto), era a caccia – non si trattava di una battuta di caccia al cinghiale – insieme ad un’altra persona che ha dato subito l’allarme.