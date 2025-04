Tragedia in Alto Tevere, dove un 64enne residente a San Giustino – Corrado Tiberi – è stato trovato senza vita giovedì mattina lungo il percorso verde che costeggia il corso del fiume Tevere, nei pressi di Selci (San Giustino).

A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Walter Rondoni. L’uomo, dipendente della residenza protetta ‘Muzi Betti’ di Città di Castello, è morto mentre andava a cavallo – lui, grande appassionato e cultore della disciplina ‘endurance’ – tanto che un passante si è accorto dell’animale che brucava, da solo, e quindi del corpo ormai senza vita di Corrado Tiberi.

L’allarme ha portato all’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e della polizia di Stato tifernate per tutti gli accertamenti del caso. Fra gli elementi da comprendere, le cause del decesso. Se l’eventuale caduta da cavallo sia stata fatale, oppure se a monte ci sia un malore. Spetterà agli inquirenti determinarlo. Intanto la scomparsa dell’altotiberino, originario di un comune della provincia di Pesaro-Urbino, ha destato cordoglio fra i tanti che lo conoscevano anche per l’attività di factotum all’Asp ‘Muzi Betti’.