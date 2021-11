Cade dal camper e muore: tragedia a Montecchio

Tragedia nel pomeriggio di domenica a Montecchio (Terni), in piazza Europa, dove una donna di 65 anni residente a Ravenna ha perso la vita. La notizia è stata riportata da Il Messaggero. Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava nella località della provincia di Terni insieme al marito e ad altri camperisti, per un giro turistico fra i frantoi della zona. A bordo del camper, seduta sul lato passeggero, ha aperto lo sportello mentre il marito stava effettuando una manovra di parcheggio. Improvvisamente la poveretta è caduta dal camper, battendo violentemente la nuca e morendo sul colpo. Inutili sono stati i soccorsi da parte del personale del 18 che non ha potuto fare altro che constatatare il decesso della 65enne. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando stazione di Montecchio, afferenti la Compagnia di Amelia, per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su