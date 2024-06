Calci, pugni, morsi e violenza psicologica nei confronti della compagna: scatta la misura cautelare

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. Questi i reati contestati ad un 30enne dopo l’intervento della polizia di Stato di Assisi: eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

L’uomo – spiega in una nota il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone – «non condividendo che la compagna potesse prendersi cura del suo aspetto fisico poiché avrebbe potuto attirare l’attenzione di altri uomini, la percuoteva con calci, pugni e morsi, provocandole, in più occasioni, lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni, come da referto medico di pronto soccorso. Le condotte di violenza fisica e di violenza psicologica, che la donna era costretta a subire. ingeneravano nella stessa un grave stato di ansia e di paura, tale da indurla a scappare di casa senza documenti, portafoglio e cellulare, chiedendo aiuto ad una passante per denunciare i fatti alla polizia di Stato del commissariato di Assisi».

Episodi analoghi andavano in atto già dal novembre 2023 e già in quella circostanza era stato avviato un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Con richiesta di misura cautelare di avvicinamento. Il problema? Revocata a febbraio dopo una querela. «Nello stesso mese, il questore di Perugia emetteva a tutela della donna un provvedimento – prosegue Cantone – di ammonimento carico dell’uomo ma questi, incurante dei provvedimenti emessi nei suoi confronti, perseverava nelle medesime condotte, tanto da indurre la compagna ad allontanarsi dalla abitazione in cui convivevano, dichiarando anche, all’accesso in pronto soccorso, che erano giorni che non mangiava». La conseguenza è stata una nuova richiesta di applicazione della misura cautelare. Il Gip, «sussistenti i gravi indizi di colpevolezza le esigenze cautelari in ordine ai delitti contestati», ha emesso l’ordinanza con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri e divieto di comunicazione con la donna. C’è infine il controllo mediante dispositivo elettronico.