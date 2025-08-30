di M.L.S.

Escluso dalla squadra di calcio perché il fratello aveva cambiato società sportiva. Un fatto increscioso, per come è stato rappresentato, e che ha sollevato lo sdegno da più parti dopo un post scritto sui social dalla mamma del bambino, che ha 8 anni. L’episodio è accaduto a Corciano (Perugia). Tutto è iniziato pochi giorni fa quando la mamma di Gabriele era andata a iscrivere il figlio: «Avete presente la scuola calcio del quartiere? – scrive sui social -. Quella che frequentano tutti i bambini del campetto sotto casa e della scuola? Sì, proprio quella che Gabry frequenta da quando aveva 5 anni ma che noi, con i suoi fratelli, frequentiamo da circa 7 anni. Non ci hanno permesso di iscriverlo».

Poi la spiegazione: «Dell’annata 2013, di cui fa parte il fratello maggiore, quest’anno se ne sono andati 6 ragazzi. Due sono rientrati nelle società che frequentavano precedentemente, altri 4 hanno optato per un’altra società. Mio figlio 12enne ha deciso di seguire i suoi amici e di spostarsi. La società non ha gradito ed ha deciso di fare rivalsa sul fratello del ‘traditore’».

«Sembrerebbe – prosegue la donna – che la cosa più giusta e saggia decisa dalla società sportiva, che nasce per far aggregare i ragazzi e insegnare loro i valori dello sport, sia stata quella di far scontare al piccoletto la dipartita di una squadra che non è neppure la sua. Il dirigente ha perfino mandato comunicazione ufficiale alla segreteria che, qualora ci fossimo presentati, avrebbero dovuto negarci l’iscrizione». Dunque l’uscita del piccolo sarebbe stato un danno procurato alla società perché la scelta del figlio 12enne «avrebbe indotto emulazione. Troveremo un’altra squadra e ti sosterremo come sempre, conclude poi la donn».

Per fortuna, come scrive ‘Il Messaggero’ nell’articolo a firma di Egle Priolo, all’appello della mamma ha risposto sempre via social il presidente del Castel del Piano, Francesco Pace: «È inaccettabile. Da presidente, da uomo di sport e da genitore, non posso che esprimere indignazione per comportamenti che nulla hanno a che vedere con il calcio e con l’educazione dei ragazzi. Gabriele da noi sei il benvenuto».