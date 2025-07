di Gianni Giardinieri

A poche ore dal secondo test stagionale contro la formazione locale del Campitello (martedì 22 luglio stadio ‘Liberati’, ore 18, con accesso consentito solo agli organi di stampa), la Ternana comincia a muovere qualche pedina anche sul fronte acquisti. Resta predominante la necessità di ridurre in modo drastico il monte ingaggi ma il direttore sportivo Carlo Mammarella ha cominciato da qualche giorno a guardarsi intorno anche nel tentativo di rinforzare la rosa, o comunque a cautelarsi nel caso si concretizzassero le trattative in uscita.

Nella giornata d lunedì è stata avanzata una proposta per il trequartista Marcelo Orellana, di proprietà della Vis Pesaro. Classe 2001, Orellana può anche giocare esterno e risultò assai pericoloso nella sfida in terra marchigiana. Base d’asta circa 100 mila euro per il cartellino. Cifra non indifferente, in generale, per un calciatore di serie C e ancor più per le casse della Ternana, ma a quanto ci risulta, a differenza di molti altri nomi non destinati a concretizzarsi, quello di Orellana in rossoverde è un percorso tracciato.

Così come è avanzata la trattativa per l’arrivo, stavolta con la formula del prestito secco, del centrocampista irlandese Ed Mcjannet (2003). Di proprietà del Lecce, andrebbe a rinforzare la zona mediana del campo nel caso in cui uno o entrambi, tra Vallocchia e Aloi, dovessero accasarsi altrove (Catania in primis). Proseguono i contatti tra Ternana e Juve Stabia per la cessione di Maestrelli, con la prima che ovviamente vorrebbe capitalizzare il più possibile e la seconda orientata ad inserire nella trattativa meno cash e qualche contropartita tecnica.

Per quanto riguarda i ‘pezzi da novanta’, non risultano richieste per Tito, Cianci e Martella. Donnarumma, con ancora un anno di contratto, ha concrete chances di partire solo a fronte di due condizioni, non necessariamente congiunte: o la Ternana si impegna a corrispondere almeno il 50% dell’ingaggio per l’imminente stagione o versa al calciatore un importante incentivo all’esodo (durante la presidenza Guida l’approdo in prestito al Catanzaro fu ‘fluidificato’ da quest’ultima soluzione).