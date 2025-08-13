di Giovanni Cardarello

Calapai si ferma e Meluso corre subito ai ripari. Si può riassumere così la mossa, a sorpresa, del direttore sportivo del Grifo che nella serata di ieri, martedì 12 agosto, ha acquistato, a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del calciatore Karlson Nwanege.

Il giovane difensore centrale, ma all’occorrenza pronto per giocare sia come terzino destro che come terzino sinistro, è nato a Tiko in Camerun, è di nazionalità svedese, ha appena compiuto 20 anni e proviene dalla Primavera dell’Hellas Verona.

La società scaligera lo ha prelevato nel 2023 dal Götaholms e di fatto ne ha accompagnato la crescita fino a farlo diventare un titolare fisso della formazione guidata da Paolo Sammarco. Negli ultimi tre campionati di Primavera 1 Nwanege, in totale, ha disputato 72 partite e realizzato 3 reti.

Nella stagione 2024-2025 ha giocato da titolare 36 partite su 38 saltando solo due incontri per squalifica. Nwanege può mettere a disposizione di Cangelosi almeno tre fattori tecnici fondamentali per una Serie C di buon livello.

La fisicità frutto di una muscolatura solida ed elastica, l’altezza, 186 cm, e soprattutto la velocità elemento che lo rende utile sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro. Sulla tattica ci sarà da lavorare ma in questo Cangelosi è un maestro indiscusso.

Il giovane Karlsson ha un valore nominale di mercato di 200.000 euro e prima di approdare al Perugia ha prolungato l’accordo che lo lega al Verona aumentando in modo sensibile l’ingaggio minimo di 14.500 euro annui che percepiva.

Le cifre ufficiali non sono state diffuse ma il costo sul bilancio del Perugia è solo quello relativo all’ingaggio da settembre a giugno. Per l’eventuale costo del riscatto se ne parla tra dodici mesi. Il giocatore svedese è già a disposizione di mister Cangelosi, ieri si è già allenato in gruppo, ed è pronto a giocare per la nuova stagione.

Ma il calciomercato del Perugia, ovviamente, deve essere considerato un cantiere aperto. Le esigenze del Mister biancorosso sono tante a partire dalla punta. L’affare La Mantia è ancora in ballo ma lontano dall’essere concluso, ma le alternative, a partire da Parigi, non mancano.

Da segnalare, infine, secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola che «per la mediana, il Perugia cercherà di portare alla corte di Cangelosi il regista del Latina Davide Petermann». Il centro campista è stato protagonista nel Foggia di Zeman, con l’attuale tecnico biancorosso che era il vice allenatore.