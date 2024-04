Calvi dell’Umbria: inaugurata l’area di trasbordo rifiuti

Dopo importanti lavori di manutenzione straordinaria, venerdì mattina è stata inaugurata l’area di trasbordo rifiuti di Calvi dell’Umbria che ha consentito di razionalizzare i trasporti, diminuire i costi e consentire una maggiore flessibilità nella raccolta, aveva dei limiti inerenti l’accesso e la fruizione. I lavori di sistemazione e ripristino effettuati come la cementata, il cancello, la recinzione e l’ampliamento dell’area di stoccaggio, consentiranno un miglioramento dell’attività della raccolta di quest’area appartenente al Comune, estendendo ulteriormente il numero di rifiuti che potranno essere raccolti e la flessibilità di raccolta e trasporto. I lavori di manutenzione si inquadrano in una più ampia ristrutturazione dell’area pensata dal Comune, che Asm ha condiviso. A questo quadro generale si unisce il progetto per le isole scarrabili turistiche, finanziate dal progetto approvato del Pnrr. Due isole scarrabili sono previste entro la fine dell’anno, a disposizione dei turisti e dei non residenti, all’interno del comune di Calvi in località Santa Maria in Neve e in via Pinetina. Tutto questo porterà ad una maggiore fruizione turistica ed ambientale del Comune, con una diminuzione di abbandono dei rifiuti.

«Calvi dell’Umbria è il primo comune in Umbria per raccolta differenziata»

«Voglio ringraziare il sindaco, tutta l’amministrazione comunale e lo staff che li supporta – ha detto l’amministratore delegato di Asm Tiziana Buonfiglio – per aver saputo trasferire in maniera così significativa la cultura dell’ambiente alla cittadinanza, a partire dai più piccoli che sono qui a testimonianza di ciò. Non a caso Calvi dell’Umbria è il primo comune in Umbria per raccolta differenziata, raggiungendo una percentuale di oltre il 90%. Ed è e primo in Italia per produzione pro-capite di residuale per abitante, con 41 chilogrammi annui. Oltre a celebrare questa importante area di trasbordo, tengo a fare i complimenti al Comune di Calvi dell’Umbria». In riposta, il sindaco Guido Grillini ha voluto ringraziare Asm «per l’impegno e la collaborazione. Siamo partiti anni fa con un’attività capillare di sensibilizzazione in tutte le abitazioni, portata avanti in maniera magistrale, per educare la popolazione alla raccolta differenziata. I cittadini hanno da subito collaborato, permettendoci di arrivare alle percentuali di oggi. Il successo raggiunto lo dobbiamo, oltre che al virtuosismo dei cittadini, anche grazie alla sinergia con Asm e con la cooperativa Ambiente e lavoro. L’area di trasbordo è un fiore all’occhiello e spero che verrà completata con strutture e tecnologie che potranno apportare miglioramenti dal punto di vista della differenziata. Auspico che l’idea di creare un Ccr nostro potrà diventare una realtà che riuscirebbe a migliorare la raccolta differenziata». Grande la soddisfazione anche del vicesindaco Sandro Spaccasassi e del responsabile Leonardo Carloni, che hanno sottolineato «l’importanza dell’area di trasbordo e dei risultati raggiunti con la raccolta differenziata».