Tre storie di donne accomunate dal loro nome, Letizia, e dal periodo storico, l’Italia delle due guerre mondiali e del fascismo. Gira intorno a questo trema lo spettacolo teatrale ‘Letizia va alla guerra’, in programma al ‘Calvi Festival’ venerdì 8 agosto alle ore 21.15 presso i giardini del Monastero.

Agnese Fallongo, autrice e attrice, e Tiziano Caputo, attore-cantante-polistrumentista, saranno i protagonisti della pluripremiata pièce teatrale che, diretta da Adriano Evangelisti, sta riscuotendo successi in tutta Italia e che racconta la vicenda di tre donne, ciascuna protagonista di uno specifico ruolo durante un periodo della storia italiana complesso e tragico.

«Intendevo dare voce alle persone comuni, quelle rimaste nell’ombra e in particolare alle donne che molto hanno amato e troppo hanno taciuto», dice la Fallongo parlando del significato profondo dello spettacolo. La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico durante la prima guerra mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito Michele. La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Giungerà a Roma in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale. Infine suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, si rivelerà essere il sorprendente trait d’union dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite. Impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, prende vita un brillante, triplo ‘soliloquio dialogato’ che, pur nel suo retrogusto amaro, saprà accompagnare lo spettatore in un viaggio ironico e scanzonato.

Sabato 9 agosto il Calvi Festival dedica una serata al cinema per i bambini. Dalle 18 al teatro del Monastero la proiezione di film dedicati ai più piccoli. Domenica 10 agosto altro appuntamento molto affascinante. Sempre ai giardini del Monastero, Benedetta Buccellato e Massimo Dapporto alle 18 leggono brani tratti da ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ di Italo Calvino. Una serata di profonda riflessione sul rapporto fra la guerra e i bambini che diventa anche di grande attualità a causa dei conflitti in atto in varie parti del mondo. L’evento coglierà l’occasione anche per ricordare i tragici fatti che coinvolsero Calvi dell’Umbria durante la seconda guerra mondiale e in particolare l’eccidio nazista del 13 aprile del 1944, quando in una rappresaglia l’esercito tedesco uccise, per fucilazione, tredici cittadini. A tale proposito verrà proiettato il video realizzato dagli studenti dell’istituto ‘Fiorentini’ con un’iniziativa a cura della locale sezione dell’Anpi.