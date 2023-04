Camera Civile di Terni: Franceschini succede a Zingarelli alla presidenza

L’avvocato Marco Franceschini, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, è il nuovo presidente della Camera Civile di Terni. La decisione è stata assunta dal nuovo direttivo, eletto nei giorni scorsi dall’assemblea. Gli incarichi di segretario e tesoriere sono andati rispettivamente agli avvocati Eleonora Piermarini ed Attilio Biancifiori.

Il direttivo

Il nuovo direttivo è composto dagli avvocati Attilio Biancifiori, Riccardo Casavecchia, Marco Franceschini, Nicolò Lamanna, Cristina Lovise, Eleonora Piermarini, Emilio Quadrani, Claudia Rulli Bonaca, Matteo Sinibaldi, Elisabetta Tiberi Fiammetta Venturi.

Presidente onorario

L’avvocato Luigi Zingarelli, storico presidente della Camera Civile di Terni e fra i fondatori dell’organismo, è stato nominato presidente onorario dal consiglio, «per esserne stato uno dei soci promotori e fondatori, per l’impegno profuso in questi anni come presidente e per costituire per l’intero Foro un’autorevole figura di riferimento». L’avvocato Zingarelli parla di «un giusto rinnovamento, con alcuni elementi di continuità, guidato dall’avvocato Franceschini che, oltre ad aver già presieduto l’Ordine di Terni, è un collega stimato e capace. Il nuovo direttivo vede al proprio interno colleghi più giovani di noi che sono convinto che faranno molto bene. La presidenza onoraria, un atto di riguardo e non dovuto, mi ha fatto molto piacere e non posso che ringraziare il direttivo per questa decisione».