Camion a fuoco all’ingresso della galleria di Piscille: raccordo bloccato

Fiamme nella galleria di Piscille, la Volumnia, all’ingresso della città di Perugia. Raccordo bloccato.

Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia



Nella carreggiata nord un camion che trasportava carta ha preso fuoco bloccando la strada e riempiendo di fumo il tunnel. Al momento non è chiaro se ci siano feriti, ma stando a quanto raccolto dalla nostra redazione l’autista sarebbe riuscito a scendere prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Di certo la strada è stata chiusa e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi. Per favorire le azioni di soccorso e spegnimento, entrambe le carreggiate sono state chiuse con uscite obbligatorie a Prepo (in uscita) e Ponte San Giovanni (in entrata). Alcuni testimoni raccontano di aver udito distintamente delle esplosioni.

