Perugia, turisti allibiti: c’era un Tir sul corso

Un autoarticolato di grosse dimensioni è passato venerdì mattina in corso Vannucci mentre decine di turisti e residenti stavano passeggiando o erano seduti ai tavolini dei bar per un caffè o un aperitivo. Ovviamente tutto lecito. Il mezzo era autorizzato e stava andando a recuperare i cingolati che hanno effettuato i lavori di pavimentazione e posa della fibra in alcune zone del centro.

Ma resta lo stupore fra le persone presenti in quel momento nel salotto buono della città. Possibile che non vi fosse un modo alternativo o un orario diverso per recuperare i mezzi senza sconvolgere il venerdì mattina di corso Vannucci?

Il video