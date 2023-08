Camion perde le ruote posteriori. Pericolo e disagi lungo l’A1

LE FOTO

Incidente autonomo mercoledì mattina – intorno alle ore 9 – lungo l’autostrada A1 fra Orvieto e Fabro (chilometro 437 carreggiata nord), in provincia di Terni. Un camion che trasportava generi alimentari ha subìto improvvisamente il distacco del gruppo ruote gemellari posteriori, fermandosi tra la corsia di marcia e quella di emergenza. Solo l’intervento tempestivo del personale della polizia Stradale di Orvieto ha evitato conseguenz gravi, con gli agenti che hanno subito messo in sicurezza il mezzo pesante, nel contesto di un traffico particolarmente intenso. Proprio sulla carreggiata nord, infatti, si registra il maggior flusso di traffico in questi giorni di fine agosto. Il traffico è stato inizialmente convogliato su un’unica corsia, con una coda che è arrivata a sfiorare gli 8 chilometri di lunghezza, salvo poi tornare gradualmente alla normalità con la strada di nuovo libera intorno alle ore 12.