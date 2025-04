Controlli straordinari dei carabinieri, nella prima mattinata di mercoledì, in zona Cammartana, fra Narni e Amelia, per contrastare lo spaccio di droga. In campo i militari della Compagnia di Amelia, il Nuclei forestali di Narni e Amelia, un equipaggio del Nucleo elicotteri di Roma Urbe con ‘Fiamma 72’.

Il servizio ha consentito di controllare oltre trenta automezzi e circa quaranta persone. Nel corso delle attività sono stati smantellati bivacchi allestiti da persone dedite allo spaccio di stupefacenti, composti – ad esempio – da tende da campeggio e batterie per auto per l’alimentazione elettrica. Contesti finalizzati allo smercio della droga e che continuano ad essere sotto la lente dell’Arma.