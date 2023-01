L’associazione ‘Camperisti in quota’ – monte Terminillo – lancia la campagna iscrizioni per l’anno 2023. Per rinnovare la tessera o aderire all’associazione – che annuncia nuove iniziative ed altre convenzioni in arrivo – è possibile contattare i recapiti 350.1364858 o la mail [email protected] La tessera di ‘Camperisti in quota’ è valida per l’intero anno solare.

