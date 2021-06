Tricolori scherma, bronzo Alessio Foconi

C’è una medaglia di bronzo per la punta di diamante della scherma ternana, Alessio Foconi, protagonista venerdì al palaVesuvio di Napoli in occasione dei campionati assoluti a squadre. Il 31enne ternano del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare ha chiuso al 3° posto dopo – insieme ai compagni di team Andrea Baldini, Lorenzo Nista e Alessandro Paroli – aver battuto le Fiamme Gialle per 45-38. In precedenza, in semifinale, era arrivata l’eliminazione per mano del gs dei Carabinieri con il risultato di 45-35.

Condividi questo articolo su