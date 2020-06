Incidente stradale lunedì mattina all’incrocio fra strada di Recentino e via delle Campore, nella zona di Sabbione a Terni. L’impatto è stato fra una Citroen C3 ed il furgone di un corriere espresso. Al volante del primo veicolo c’era un 60enne di Attigliano (Terni) e alla guida del secondo, un giovane. Il primo ha riportato lesioni, fortunatamente non serie. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni e gli operatori del 118 per soccorrere i coinvolti.

