Una cittadina 36enne è stata sanzionata a livello amministrativo dalla polizia di Stato in quanto proprietaria di un cane di grossa taglia che, mercoledì mattina, ha aggredito e poi ucciso il cane del vicino.

«È stato il vicino che, dopo aver sentito degli abbai, ha notato che un grosso cane, dopo aver scavalcato la recinzione di un’abitazione vicina, si era introdotto nel cortile di un’altra casa, per poi aggredire violentemente un cane di piccola taglia ivi presente, lasciandolo in fin di vita», spiega la questura. Poi deceduto purtroppo poco dopo.

Il cittadino ha subito chiamato la polizia di Stato. Gli agenti hanno rintracciato la donna per poi sanzionarla per non aver custodito in modo adeguato l’animale.