Incidente stradale all’alba di sabato – intorno alle ore 6 – a Cannara (Perugia) in località vocabolo Santa Croce. I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia riferiscono che un’autovettura con a bordo tre ragazze è finita fuori strada, precipitando in un ruscello. Per liberare una delle giovani dall’auto è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Assisi i quali spiegano, comunque, che nessuna di loro ha riportato conseguenze serie.

Condividi questo articolo su