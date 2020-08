Cannara, mongolfiera atterra sopra ad una casa

Un atterraggio non proprio perfetto, quella di una mongolfiera con a bordo due uomini di nazionalità belga ed una donna italiana, che stavano partcipando alla ‘Sagrantino Cup’. Il fatto è accaduto lunedì mattina. L’aeromobile, decollato intorno alle 6 di mattina dal parco Acqua Rossa, si è poggiato infatti sopra un’abitazione nella zona di Cannara – località Ceretagna – e le persone a bordo non hanno fortunatamente riportato ferite. Per recuperarlo però è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Assisi con l’ausilio di un’autoscala proveniente dalla centrale di Perugia. Alla fine il curioso ‘fuori programma’ è stato risolto.

