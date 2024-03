Cannara: sottrae 111 mila euro a nonna e zio con problemi psichici

Avrebbe approfittato delle condizioni della nonna ultranovantenne e dello zio sessantenne, residenti a Cannara e gravati da problemi psichici, intascandosi somme di denaro importanti. Per questo, a seguito della denuncia presentata dall’amministratore di sostegno dei due – anziana e figlio -, i finanzieri della Tenenza di Spoleto hanno deferito all’autorità giudiziaria il nipote, anche lui residente a Cannara, per il reato di circonvenzione di incapace. Contestualmente il gip ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo per 111 mila euro, ovvero la somma che sarebbe stata complessivamente sottratta ai due. L’indagine è stata condotta attraverso l’analisi dei documenti bancari, l’acquisizione di testimonianze e l’utilizzo delle banche dati in uso alle Fiamme Gialle. Gli inquirenti hanno ricostruito come il soggetto, approfittando del vincolo di parentela e dello stato di incapacità delle vittime, «è riuscito nel tempo ad impossessarsi di un’ingente somma di denaro attraverso bonifici e assegni circolari emessi dalla nonna, abilitata ad operare sul conto del figlio, nel periodo tra il settembre 2019 e il maggio 2021, tanto da prosciugarne il conto corrente».

