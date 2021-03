Piediluco, 102 società e 1.000 atleti per il 1° meeting nazionale

Tutto pronto a Piediluco per le prime gare del 1° meeting nazionale Coop. Nel weekend torna protagonista il canottaggio nel Ternano: coinvolte 102 società da tutta Italia con la partecipazione complessiva di circa 1.000 atleti. Spazio alle categorie senior, pesi leggeri, ragazzi, junior e pararowing. L’ultimo appuntamento tricolore risaliva dal 33° ‘D’Aloja’ nel 2019.

TUTTE LE SOCIETÀ PARTECIPANTI

Il programma ed i numeri

Il via alle 8 di sabato con le qualifiche, quindi le semifinali. Nel pomeriggio entreranno in azione gli atleti del pararowing impegnati nelle specialità PR1 e PR2 maschili. A livello di società svetta la Canottieri Gavirate con 33 partecipanti e 27 equipaggi; poi il CC Aniene con 32 e la Sc Lario con 31. Non poteva mancare la presenza del Circolo Lavoratori Terni: 12 gli equipaggi in gara per i gialloblù. L’organizzazione è in mao al Circolo Canottieri Piediluco in collaborazione con la delegazione regionale della Fic e la Regione. Out il gruppo olimpico e paralimpico a causa del raduno preparatorio in corso di svolgimento a Varese in vista del campionato europeo assoluto in programma dal 9 all’11 aprile.