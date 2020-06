Caos viadotto, divieto di uscita per i mezzi pesanti ad Orte (A1)

Articolo in aggiornamento

Divieto di uscita al casello autostradale A1 di Orte (Viterbo) per tutti i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate. Questa una delle misure scattate mercoledì mattina per fronteggiare il caos – non è un termine esagerato – venutosi a creare con la chiusura totale del viadotto Montoro (Narni), lungo il raccordo Terni-Orte. Il vero banco di prova è stato quello di mercoledì mattina, primo giorno feriale dall’applicazione del drastico provvedimento da parte di Anas, in ragione dei seri problemi strutturali del viadotto in questione. Congestionata anche la viabilità interna con code in diversi punti, anche a Narni dove il sindaco Francesco De Rebotti ha postato un video per rappresentare la situazione e lanciare l’allarme. Sempre mercoledì mattina è prevista una riunione in prefettura, a Terni, per il fare il punto della situazione.

