Caporalato nei vigneti, arresti a Perugia

Due pakistani, una spagnola e un’italiana sono stati arrestati nelle prime ore di mercoledì dai carabinieri di Treviso in due distinte operazioni, una delle quali si è sviluppata anche a Perugia. Due delle ordinanze sono state eseguite in Umbria, a Castel Ritaldi, dalla compagnia di Spoleto.

Le indagini

Sono ritenuti responsabili dei reati di sfruttamento del lavoro in concorso commessi nei confronti di 10 pakistani, alcuni di loro privi di permesso di soggiorno, tra cui anche alcuni minorenni. Il provvedimento, emesso dal Gip del tribunale di Treviso, su richiesta della locale procura, trae origine da un’attività investigativa avviata e condotta, tra i mesi di febbraio e aprile a seguito di un intervento effettuato a San Biagio di Callalta (TV) per una lite avvenuta tra due cittadini pakistani dovuta al mancato pagamento della retribuzione per una prestazione di potature di vigneti.

Due coppie

Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno portato ad individuare il titolare dell’azienda che forniva manodopera (un pakistano) e un suo stretto collaboratore, presi insieme alle due rispettive fidanzate, che li aiutavano. I quattro – recita la nota dei carabinieri – approfittando dello stato di bisogno e della situazione di vulnerabilità, sfruttavano i lavoratori pagandoli molto meno di quanto sia stabilito, spesso lasciandoli letteralmente alla fame.

Alle soglie della schiavitù

Inoltre, per evitare controlli, i lavoratori erano soggiogati ai limiti della schiavitù: venivano svegliati alle prime ore della mattina e stipati all’interno di furgoni, per poi essere condotti nei vigneti dove prestavano la propria opera, sotto stretta sorveglianza, fino a tarda sera e senza il rispetto di alcuna norma di sicurezza sui posti di lavoro tanto da risultare privi di qualsiasi dispositivo di protezione individuale. Non mancavano minacce e violenze psichiche.

Auto bruciata

È stato accertato come in un caso il titolare abbia dato alle fiamme l’autovettura di un suo concittadino che stava collaborando con i carabinieri quale interprete nel corso delle audizioni dei lavoratori tenute dai militari che stavano facendo luce sulle responsabilità degli arrestati in ordine al triste episodio di caporalato.