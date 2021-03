Capriolo investito, carabinieri in soccorso

Un soccorso fuori dall’ordinario per i carabinieri della stazione di Corciano nella mattinata di giovedì lungo via Gasperi. I militari si sono attivati per salvare un capriolo che era stato gravemente ferito a causa di un investimento – ha attraversato la strada all’improvviso – all’altezza della frazione di Migiana. Ad avvertire le forze dell’ordine il cittadino coinvolto.

Il recupero

L’uomo ha prestato le prime cure al capriolo e poi ha chiamato il 112. I carabinieri hanno monitorato le sue condizioni, quindi sono stati contattati i veterinari dell’associazione WildUmbria: il giovane esemplare è stato trasportato nell’ospedale veterinario dell’università di Perugia per tutti i trattamenti del caso.