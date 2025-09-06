Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Amelia. Il Maggiore Laura Protopapa saluta dopo quattro anni di attività: la attende l’incarico di Stato Maggiore presso il comando legione ‘Piemonte e Valle d’Aosta’ a Torino.

L’ufficiale pugliese, 49 anni, era arrivata ad Amelia nel settembre 2021, dove ha diretto e coordinatole 10 stazioni e le varie articolazioni alle dipendenze del comando intermedio. «Contribuendo, oltre a far garantire un’attenta e tempestiva attività operativa, a prodigarsi per la diffusione della cultura della legalità tra gli studenti delle scuole del comprensorio, ove ha tenuto numerose conferenze, nonché con cittadini appartenenti alle cosiddette ‘fasce deboli’ per la prevenzione delle truffe e dei reati predatori in genere in danno di anziani, nell’ambito delle campagne nazionali promosse dal comando generale dell’Arma ma anche a sostegno delle vittime di violenza di genere», viene sottolineato.

Con lei, il 15 novembre scorso, è stata inaugurata la ‘Stanza tutta per sé’ realizzata, in collaborazione con il Soroptimist International Club. Il comandante provinciale, il colonnello Antonio De Rosa, ha ringraziato la Protopapa per il lavoro svolto e le ha rivolto «un sentito augurio per la nuova avventura professionale».