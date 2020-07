C’è Perugia nel futuro del colonnello Stefano Savo, ex comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza. Per lui c’è il trasferimento nel capoluogo regionale: come riportato da La Nazione, sarà il nuovo vicecomandante della Legione Umbria. Nella città emiliana c’è stato l’azzeramento dei vertici in seguito allo scandalo – i militari arrestati sono sei – che ha coinvolto la caserma Levante.

