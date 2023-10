Narni: il comandante Tartamelli saluta dopo quattro anni e mezzo

Tempo di saluti in quel di Narni: dopo quattro anni e mezzo alla guida del comando stazione carabinieri di Narni centro, il maresciallo Fausto Tartamelli – 54 anni – ha lasciato l’incarico per assumerne un altro nell’ambito del comando provinciale dell’Arma di Terni. Tante le testimonianze di stima e affetto giunte a Tartamelli che in questi anni non si è mai tirato indietro, da vero punto di riferimento che ha incarnato pienamente la storica figura del comandante dei carabinieri nei borghi italiani. Con la sua ‘squadra’ ha realizzato indagini e attività che hanno portato a deferimenti e arresti ma, soprattutto, a quell’opera di prevenzione e presenza che i cittadini apprezzano più di ogni altra cosa. Ora per il maresciallo inizia un nuovo percorso che, si spera, possa dare nuove e importanti soddisfazioni.

