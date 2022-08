Carabinieri Terni: Caccetta e Gianforte promossi di grado

Doppia promozione al comando provinciale dei carabinieri di Terni: l’ex tenente Francesco Caccetta – comandante del nucleo operativo – è stato promosso al grado di capitano mentre l’ex sottotenente Alessandro Gianforte – comandante della sezione operativa – ha raggiunto il grado di tenente. «I due ufficiali – è la nota dell’Arma ternana – hanno indossato la ‘stelletta’ consegnata dal comandante provinciale, il colonnello Davide Milano, che si è complimentato con loro per la promozione. Entrambi gli Ufficiali sono ben conosciuti per le qualità professionali e per il distinto tratto umano. A loro sono arrivate le congratulazioni dei superiori e di tutti i colleghi ternani».

