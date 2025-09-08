La tenente Caterina Martini, originaria della provincia di Pisa, è la nuova comamdante del Norm della Compagnia di Terni. L’ufficiale dell’Arma, 28 anni – riferisce una nota del comando provinciale di Terni – «si è arruolata nel 2018, frequentando l’accademia militare di Modena e completando il percorso formativo presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma, dove si è laureata in giurisprudenza. Nominata tenente nel 2022, ha conseguito anche un master in ‘radicalizzazione e cyberterrorismo’. Ultimata la formazione, da settembre 2023 ha prestato servizio presso la scuola allievi carabinieri di Iglesias (Cagliari) quale comandante di plotone ed insegnante di materie giuridiche e tecnico-professionali, in particolare con riferimento all’ambito quanto mai attuale della violenza di genere, incarico ricoperto fino al suo trasferimento a Terni». Il comandante provinciale dei carabinieri di Terni, Antonio De Rosa, rivolge al tenente Martini «un sincero augurio di proficuo lavoro».