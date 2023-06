Carambola mortale in autostrada fra Fabro e Chiusi: muore 16enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì – poco prima delle ore 17 – lungo l’autostrada A1 al chilometro 427+800 in direzione Firenze, nel tratto compreso tra Fabro (Terni) e Chiusi (Siena). Una giovane di circa 16 anni di età, non residente in Umbria, ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite in seguito al sinistro che ha coinvolto due autovetture, un mezzo pesante e un furgone. La ragazza deceduta, era a bordo di quest’ultimo veicolo. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed eseguire le necessarie operazioni di polizia giudiziaria, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli. Con loro, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli addetti di Autostrade per l’Italia. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

