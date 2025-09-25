Una vasta operazione investigativa della polizia Penitenziaria di Perugia si è svolta tra il pomeriggio di mercoledì 24 settembre e le prime ore di giovedì all’interno del carcere di Capanne. A partire dalle 14 e fino alle 2 di notte – riferisce il sindacato Sappe in una nota – gli agenti hanno condotto una perquisizione mirata che ha portato al sequestro di sei telefoni cellulari smartphone completi di Sim, strumenti considerati ad alto rischio per la sicurezza interna ed esterna delle strutture detentive.

Lo stesso Sappe esprime «un grande plauso e sentito apprezzamento» alle donne e agli uomini in servizio a Perugia-Capanne», sottolineando come l’attività abbia «messo in luce la professionalità e l’accuratezza degli operatori, capaci di individuare persino un telefono nascosto negli scarichi, la cui rimozione ha richiesto l’intervento di personale specializzato. Nonostante la cronica carenza di organico e una dirigenza spesso miope rispetto alle reali esigenze operative – conclude il Sappe -, la polizia Penitenziaria continua con spirito di sacrificio, dedizione e abnegazione a garantire risultati di assoluto rilievo per la sicurezza del sistema penitenziario e della collettività».