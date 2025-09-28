Altra aggressione ai danni di un agente della Penitenziaria a Terni. Lo riferisce il sindacato Sappe Umbria che colloca l’episodio nella serata di venerdì, quando «un detenuto magrebino, già noto per aggressioni e minacce al personale, ha tentato di ferire un ispettore con una lametta e lo ha colpito con un calcio all’addome». Poi sabato, lo stesso ristretto «si è scagliato nuovamente contro gli agenti, armato di coltelli rudimentali. Solo la professionalità e la prontezza dei nostri colleghi ha evitato una tragedia. Questo non è più controllo del territorio carcerario – osserva il segretario regionale del Sappe Umbria, Fabrizio Bonino – è una guerriglia quotidiana».