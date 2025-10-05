di Giovanni Cardarello

A che punto è la notte per il Perugia? Rispondere a questa domanda, sia a livello tecnico che societario, dopo la quinta sconfitta consecutiva e un cambio di allenatore, è davvero arduo. Forse impossibile. Ma la domanda è ineludibile. Soprattutto perché il progetto societario è clamorosamente assente ed oggi, a livello di campo, il Grifo è virtualmente ultimo in classifica e con le dirette concorrenti per accedere ai playout già +2 sui biancorossi.

Va detto, per dovere di cronaca, che il Perugia di oggi con Braglia ancora squalificato ed una serie impressionante di infortunati in difesa, davvero non poteva fare altro che limitare i danni. Ma la sensazione netta, chiara, solida è che nel gruppo dei calciatori sia entrato in scena lo ‘sconfittismo’. Quella malevola convinzione che, qualunque cosa si faccia, la sconfitta arriverà in ogni caso. Ed è una sensazione che ha un solo esito possibile, la retrocessione in serie D. A Faroni, Borras e Meluso, quindi, l’onere di trovare prima di subito un verso al progetto societario e a Braglia, ancor prima di subito, l’onere di dare corpo e sostanza ai ragazzi che scendono in campo con la maglia che fu di Curi, Frosio e Ceccarini.

La cronaca

Il gioco si ferma subito per un infortunio a Cortesi. Dopo una fase di studio, al 24’ il Carpi passa: rete di Rossini di testa su calcio d’angolo. Il Perugia è evanescente, non punge e al 34’ i padroni di casa raddoppiano. Bel cross di Verza che trova l’ex Bologna Casarini libero. Il calciatore del Carpi ha addirittura la possibilità di prendere la mira e colpire di testa con precisione battendo l’incolpevole Gemello. Il primo tempo termina sul 2-0 per il Carpi.

Nella ripresa Ortolani mette in campo il redivivo Bartolomei più Terrnava e cambia modulo. Ma lo spartito suonato dal Grifo resta lo stesso. Non a caso è il Carpi a sfiorare il 3-0 con Rigo che per fortuna dei biancorossi svirgola il tiro. Il primo tiro in porta del Perugia arriva al 70’ con Bartolomei che dalla distanza impegna Sorzi. Gli fa eco Kanoute al 76’ che stavolta mette seriamente in difficoltà il portiere del Carpi. Ma sono poco più che schermaglie, piccoli segni di vita in un contesto complessivamente grigio e desolante. Dopo 5 minuti di recupero Davide Gandino di Alessandria fischia la fine, Carpi-Perugia 2-0.

Tabellino e pagelle

Carpi: Sorzi 6; Zagnoni 6,5, Panelli 6, Rossini 6; Verza 5 (46’Rigo 6), Figoli 6,5 (76’Lombardi sv), Rossetti 6 (59’ Pietra 6), Cecotti 6; Casarini 7,5 (82’Forte sv), Cortesi 5,5 (59’Stanzani 6); Sall 6,5. Allenatore: Stefano Cassani 6.

Perugia: Gemello 6; Megelaitis 5,5, Tozzuolo 5,5, Rondolini 5 (46’Bartolomei 6); Calapai 5,5 (73’Matos sv), Giunti 6, Torrasi 5,5, Giraudo 5,5 (64’ Yabre 5,5); Manzari 5 (46’ Terrnava 5,5), Kanoute 5,5; Giardino 5,5 (64’ Montevago 5,5). Allenatore: Marco Ortolani (Piero Braglia è squalificato) 5

Reti: 24’ Rossini, 35’ Casarini,.

Ammoniti: Rondolini; Megelaitis; Rossini;

Espulsi: –

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria

Assistenti: Daljit Singh di Macerata e Ledjan Skura di Jesi.

Quarto ufficiale Mattia Nigro di Prato.

Operatore FVS : Francesco Tagliaferri di Faenza.